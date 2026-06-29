Wir haben uns bei einigen Bauern umgehört, wie ihr Vieh mit der Hitzewelle zurechtkommt und was im Sinne des Tierwohls zu beachten ist.<BR \/><BR \/>Genauso wie der Mensch leiden auch die Tiere unter der Hitzewelle. Auch sie werden träge, auch sie haben weniger Hunger und auch sie benötigen Abkühlung – nur jammern können sie im Gegensatz zum Menschen nicht. <BR \/><BR \/>Umso wichtiger ist es in diesen Tagen für Bauern und Tierhalter, genau hinzuschauen, um mit geeigneten Maßnahmen gegenzusteuern. „Wenn die Kuh arg unter der Hitze zu leiden hat, wirkt sich das auf die Milchleistung aus“, weiß Bergbauern-Vertreter Alberich Hofer zu berichten. Je nach Rasse und anderen Faktoren können Temperaturen von über 25 Grad mit einer verminderten Milchleistung von 10 bis 20 Prozent einhergehen, erklärt Hofer, der den Steinerhof in Pfelders bewirtschaftet. Dort sind die Bedingungen nach wie vor angenehm: In tief gelegenen Almen können die Kühe schattige Plätze aufsuchen, in hohen Lagen weht zumeist ein frisches Lüftchen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329123_image" \/><\/div>\r\n„In den Ställen ist sehr wohl auf die Temperatur zu achten, da braucht es Öffnungen für den Luftzug, Ventilatoren oder in größeren Betrieben Sprühnebelanlagen“, sagt Hofer. Gerade auf diese Neuerungen weist auch Bauernbund-Obmann Daniel Gasser hin: „Um eine gute Luftzirkulation zu garantieren, werden die Ställe immer öfter mit Lüftungsanlagen ausgerüstet. Feiner Sprühnebel sorgt dabei für Abkühlung. Auch wir haben bei uns so eine Anlage eingebaut.“ Den Kühen merke man die Belastung an, sie seien träge und fressen weniger, wobei man hierzulande in aller Regel nicht von einem großen Leistungsverlust sprechen könne. „In den Niederungen, etwa in der Poebene, schaut es ganz anders aus, denn dort geben die Kühe infolge der Hitze zwischen 30 und 40 Prozent weniger Milch“, sagt Gasser, der mit seinem Milchviehbetrieb in Schnauders angesiedelt ist. <BR \/><BR \/><b>Strategien des Viehs gegen den Hitzestress<\/b><BR \/><BR \/>Noch stärkerem Hitzestress sind Schweine ausgeliefert, da sie aufgrund kaum vorhandener Schweißdrüsen nicht schwitzen können. Ihre bewährte Abkühlungsstrategie: Suhlen in Schlammpfützen. Dieses Verhalten zeigen derzeit auch die rund 50 Schweine vom Obertimpfler Hof in Vöran. „Sie fressen momentan wenig, suchen schattige Plätzchen auf und kühlen sich in den Wasserlöchern ab“, beschreibt Bauer Franz Innerhofer. Die Schlammschicht schützt die Tiere zudem vor UV-Strahlen, sie wirkt wie Sonnencreme bei Menschen. Wichtig sei außerdem, den Tieren beim Dösen ihre Ruhe zu lassen. Darüber hinaus gilt es, auf die Sonnenexponiertheit aufzupassen, denn Hausschweine mit heller Haut sind prädestiniert, sich schnell einen schmerzhaften Sonnenbrand einzuhandeln. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329126_image" \/><\/div>\r\nDas Fehlen der Schweißdrüsen haben Schweine nicht exklusiv, denn Hühnern geht es genauso. „Jetzt ist es besonders wichtig, für eine gute Luftzirkulation im Stall zu sorgen und den Tieren reichlich frisches Trinkwasser zur Verfügung zu stellen“, erklärt Ernst Federer, Obmann der Schlernhof Genossenschaft in Kastelruth mit sieben Mitgliedsbetrieben und insgesamt 36.000 Hühnern. Auch Federer kann beim Federvieh verminderten Appetit feststellen, was sich negativ auf die Legeleistung auswirke. „Die Eier fallen im Sommer effektiv etwas kleiner aus, allerdings nur geringfügig“, kann er bezeugen. <BR \/>Die Hitze macht Mensch wie Tier ordentlich zu schaffen – alle sehnen die bevorstehende Abkühlung herbei.