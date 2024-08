„Als endlich die Meldung kam, dass alle Feuerwehrmänner in Sicherheit sind, das war wie eine Erlösung. Sie hatten bei diesem Einsatz eine wirklich große Portion Glück. Auch weil weder Mannschaften noch Fahrzeuge für solche Situationen gerüstet sind“, sagt Wolfram Gapp, Präsident des Landesverbandes der Freiwilligen Feuerwehren, nach den bangen Stunden, die sich am Sonntag in Innichen zugetragen haben.