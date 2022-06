Wie die Bauernjugend Vernuer eine Witwe und ihren Sohn glücklich machte Wie die Bauernjugend Vernuer eine Witwe und ihren Sohn glücklich machte

Vor 9 Monaten ist Hans Hofer vom Außerprünsterhof in Vernuer, oberhalb von Riffian am Beginn des Passeiertals, mit 56 Jahren bei Waldarbeiten tödlich verunglückt. Dessen Witwe Anni und der 13-jährige Sohn Michael erhielten kürzlich tatkräftige Unterstützung der Bauernjugend von Vernuer bei den im Frühjahr anfallenden Arbeiten am Hof. +Lisa Ehrenstrasser