Als die Carabinieri bei der Wohnung des Mannes eintrafen, bemerkten sie laut Aussendung einen starken Geruch, der auf Drogen hindeutete.<BR \/><BR \/> Die Carabinieri entschieden sich, der Sache auf den Grund zu gehen und die Wohnung des Mannes zu durchsuchen. Dabei stießen sie auf mehrere Gramm verschiedener Substanzen, die sie beschlagnahmten – darunter Heroin, Haschisch, Marihuana und ein psychoaktiver Pilz. Außerdem fanden die Carabinieri eine Präzisionswaage und Drogenreste. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364499_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Teil der gefundenen Substanzen war bereits in einzelne Dosen aufgeteilt. Zusammen mit der Waage werteten die Beamten dies als Hinweise auf möglichen Drogenhandel.<BR \/><BR \/>Der 29-Jährige wurde angezeigt. Das Regierungskommissariat wurde informiert.