Aufgeregtes Gemurmel, Schritte hallen durch das Treppenhaus: Die Sänger und Sängerinnen des Kirchenchors Tscherms sind im Anmarsch. Sie werden den heutigen Radiogottesdienst musikalisch gestalten. Schon sind sie da – im fünften Stock des Hauses St. Benedikt im Kloster Muri Gries in Bozen. <BR \/><BR \/>Hier befindet sich die Radiokapelle, aus der die hl. Messe auf Rai Südtirol übertragen wird. „Radiokapelle“ heißt sie nicht von ungefähr. „Sie wurde im Jahr 2005 eigens als Übertragungsort dafür konzipiert, mit Möglichkeiten, den Raum auch anders zu nutzen“, erklärt P. Urban Stillhard, Organisator und einer der beiden ständigen Zelebranten.<BR \/><BR \/><b>Lesen Sie in der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/product_groups\/KD-OHNEPRINT" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen Ausgabe<\/a> des „Katholischen Sonntagsblattes“ mehr über die Menschen und die Technik beim Sonntagsgottesdienst auf Rai Südtirol.<\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308873_image" \/><\/div>