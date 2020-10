Wie die infizierte Ärztin Karin Pobitzer ihre kleine Dorothea zur Welt brachte

Sanfte Musik, Duft ätherischer Öle und den werdenden Vater an ihrer Seite: So hatte sich die Dermatologin Dr. Karin Pobitzer aus Mals die Geburt ihres ersten Kindes ausgemalt. Aber stattdessen Wehen wegatmen unter der FFP2-Maske und Geburtshelfer in Astronautenanzügen, denn nur wenige Tage vor der Geburt sorgte Covid-19 für einen Start ins Leben in Quarantäne.