<BR \/>Ersten Informationen zufolge war der junge Mann, der nicht in der Gegend von Roncone wohnt, auf dem Weg in Richtung Madonna di Campiglio. Er soll die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben und gegen die Mauer eines Hauses gekracht sein, das sich derzeit im Bau befindet. <BR \/><BR \/>Durch den schweren Aufprall hat sich das Auto des 19-Jährigen überschlagen. Wie durch ein Wunder blieb der junge Fahrer dennoch unverletzt, er konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Die Freiwillige Feuerwehr Roncone, Rettungskräfte und Carabinieri eilten dem Mann zur Hilfe und nahmen die Ermittlungen auf.