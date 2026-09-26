Am Freitag vor einer Woche ging bei den Einsatzkräften im Hochpustertal ein Notruf ein. Gottfried Dieter Meyer aus Deutschland war, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauriger-ausgang-einer-suchaktion-96-jaehriger-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie berichtet<\/a>, zum Wandern aufgebrochen und nicht wieder zurückgekehrt. <BR \/><BR \/>„Anfangs hatten wir überhaupt keine konkreten Anhaltspunkte“, berichtet Simon Feichter, Leiter der Bergrettung Hochpustertal, der bei der Suchaktion vor Ort die Einsatzleitung innehatte. Wegen der rasch einbrechenden Dunkelheit musste die Suche auf Samstag verlegt werden. <BR \/><BR \/>Akribisch wurde der Bereich rund um den Naturpark Fanes-Sennes-Prags abgesucht. Parallel dazu analysierten die Retter das Videomaterial der Überwachungskameras aus den Buslinien, die in diesem Gebiet verkehren. Der Suchkreis wurde weit um den Pragser Wildsee gezogen – sowohl in östliche als auch in westliche Richtung. Doch auch noch am Sonntag fehlte von dem Wanderer jede Spur. <BR \/><BR \/>Da sich ihr Einsatzschwerpunkt bereits am Vormittag in den genannten Bereich verlagert hatte, kontrollierte ein Bodensuchtrupp auch Schneiders Koordinaten. Wenig später fanden sie die Leiche des 69-jährigen Wanderers – rund 1,5 Kilometer weiter nördlich im Gebiet der Grünwaldalm im Pragser Tal. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364631_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auf Nachfrage von STOL erklärt der Seher – so bezeichnet er sich selbst – seine Vorgehensweise: Schneider versteht seine Hellfühligkeit als ererbte Gabe, die bereits sein Großvater besaß, eine Gabe, die für ihn jedoch keineswegs nur ein Privileg, sondern oft auch eine seelische Belastung darstelle. Wer bei seinen Vorhersagen an gläserne Kugeln denke, liege falsch, sagt er. Schneider sieht, eigenen Angaben zufolge, keine konkreten Bilder oder Gesichter, sondern spricht von einer Art innerer Stimme und einem ausgeprägten Bauchgefühl.<h3>Hinweise sollen Einsatzkräften helfen <\/h3>Für seine Nachforschungen aus der Ferne nutzt er Werkzeuge wie Google Earth: Am Bildschirm fährt er mit dem Mauszeiger über die Landkarte, bis ihm seine Intuition signalisiert, an welcher Stelle er anhalten muss. Genau so grenzte er am Sonntagmorgen das weitläufige Gebiet im Pragser Tal ein. Dass seine Ortsangabe letztlich rund eineinhalb Kilometer vom tatsächlichen Fundort abwich, sieht Schneider pragmatisch. „Ich bin keine Maschine“, betont er. Auf zweidimensionalen Bildschirmkarten werde die raue Topografie des Hochgebirges verzerrt dargestellt. Seine Eingebungen dienten dazu, weitläufige Suchareale einzugrenzen, um Betroffenen oder Einsatzkräften einen Anhaltspunkt zu liefern. <BR \/><BR \/>Schneider arbeitet seit 20 Jahren ehrenamtlich und ohne finanzielle Entschädigung als Hellseher. Nach eigenen Angaben konnte er bereits an mehreren Orten im deutschsprachigen Raum namhafte Vermisstenfälle, teils metergenau, aufklären. <h3>Im Fall Neumair bereits in Südtirol im Einsatz <\/h3>In Südtirol ist der Seher aus dem Harz kein Unbekannter. Bereits beim erschütternden Doppelmord an Laura Perselli und Peter Neumair im Jahr 2021 schaltete er sich ein und pflegte einen engen Austausch mit den Angehörigen. Michaela Neumair, die Schwester von Peter, schilderte damals, wie sehr die präzisen Hinweise des Sehers die Familie in der schweren Phase der Ungewissheit geleitet hatten.<BR \/><BR \/>Einer, der seit Jahren eng mit dem Seher in Kontakt steht, ist Prof. Paolo Reggiani. Der Südtiroler Universitätsprofessor und Inhaber des Lehrstuhls für wasserwirtschaftliche Risikobewertung und Klimafolgenforschung (Siegen) hat bereits mehrere Suchaktionen mitverfolgt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1364634_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch dieser Fall sei für ihn ein Mosaiksteinchen in einer Reihe von schwer erklärbaren Beobachtungen. Prof. Reggiani macht aus seiner Haltung keinen Hehl: „Ich kann es mit der Ratio wissenschaftlich nicht erklären – aber seine Ergebnisse haben mich überzeugt.“ Es gebe eben Dinge und sensorische Fähigkeiten, die man mit dem Verstand zwar nicht fassen könne, deren Existenz man aber auch nicht schlichtweg leugnen dürfe.