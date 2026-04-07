Nach derzeitigem Stand ist der Meeressäuger krank und verletzt. Genauere Erkenntnisse sollen am Nachmittag auf der Insel Poel der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Neben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom Deutschen Meeresmuseum und dem Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung wird auch Umweltminister Till Backhaus (SPD) erwartet.<h3>\r\nWal ist krank und verletzt<\/h3>Das Gutachten der Meeresbiologen und Veterinäre soll Aufschluss über den Gesamtzustand und die Überlebenschance des Wals geben. Zudem seien Unterwasser- und Drohnenaufnahmen ausgewertet worden, sagte der Sprecher.<BR \/><BR \/>Am Montag hatte Backhaus angekündigt, anhand des Gutachtens final über die nächsten Schritte entscheiden zu wollen. Im Raum steht auch ein neuer Rettungsversuch mit einem Katamaran. Das Boot sei in Dänemark verfügbar und könne das zwölf Tonnen schwere Tier mit breiten Gurten hochheben und lebend transportieren, wie es hieß.<BR \/><BR \/>Backhaus betonte aber auch: „Derzeit gibt es keinen Wissenschaftler oder Veterinär, der uns zu solch einem Vorgehen rät, da das Tier beim Versuch, es lebend zu retten, schweren Qualen ausgesetzt würde.“<BR \/>Durch den viel zu geringen Salzgehalt in der Ostsee hat der Wal demnach Hautprobleme. Seit dem Wochenende ist bekannt, dass er auch verletzt ist, mutmaßlich durch Schiffsschrauben. Zudem gebe es Abdrücke, wahrscheinlich von einem Netz. Aufgrund seines Gewichts war der Wal in den Meeresgrund eingesunken. Der Wasserpegel in der Bucht ist nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie wieder höher.<h3>\r\nWie stirbt ein Wal?<\/h3>„Hauptgründe für das Sterben eines Wals am Strand sind Lageschäden, Überhitzung und Vorschädigungen“, erklärt Tom Bär vom Deutschen Meeresmuseums in Stralsund. „Größere Wale erleiden dabei Schäden durch die Kompression insbesondere in der Lunge, da sie normalerweise ihr Körpergewicht nicht tragen müssen, sondern durch das Wasser und Luft in der Lunge Auftrieb haben.“ Das kann sich aber ziehen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wie-verlaeuft-der-sterbeprozess-bei-einem-wal" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a>