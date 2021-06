Wie gefährlich ist die indische Variante Delta für Südtirol?

Den einigermaßen entspannten Sommer wird uns das Virus gönnen. Aber was ist im Herbst, vor allem wenn die gefährliche indische Variante unter der Bezeichnung Delta bereits in Südtirol ist? Dr. Patrick Franzoni, stellvertretender Covid-19-Einsatzleiter, erklärt, was jetzt sehr wichtig ist. + Von Stephan Pfeifhofer