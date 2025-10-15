<BR \/>Kurz vor 22 Uhr ging bei den Ordnungshütern der Alarm ein: Der Fahrer eines Fiat Panda soll die Flucht vor einem Streifenwagen ergriffen haben, wie die Tageszeitung „l'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Die Verfolgungsjagd soll auf der Umfahrungsstraße begonnen, sich aber schon bald ins Zentrum von Trient verlagert haben. Mehrere Streifenwagen wurden eingesetzt, um den flüchtigen Panda-Fahrer zu stoppen. Dieser soll verantwortungslos und mit hoher Geschwindigkeit gefahren sein, sodass die Gefahr auf mögliche Unfälle erheblich war.<h3>\r\nStraße blockiert und zusammengeprallt<\/h3>\r\nErst nahe der San-Giorgo-Brücke gelang es der Polizei, den Panda-Fahrer zu stoppen. Ein Streifenwagen, der aus der Gegenrichtung kam, hatte dem Mann den Weg blockiert – durch den Zusammenprall musste dieser jedoch einen heftigen Blechschaden in Kauf nehmen.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Streifenwagen blockierte die Straße hinter dem Fiat Panda. Die Polizisten forderten den Fahrer auf, aus seinem Auto auszusteigen und nahmen ihn fest. Zwei Polizisten wurden bei der Verfolgungsjagd leicht verletzt.