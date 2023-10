Wie Jakob das neue Logo seiner Schule kreierte

„ Der Sieg kam sehr überraschend, da ich niemals damit gerechnet hätte. Umso mehr freue ich mich jetzt darüber. ” — Jakob Covi

So sieht das neue Logo des „Campus Fagen“ aus.

Jakob Covi: Es gab 2 Vorgaben seitens der Schule: Ein Hexagon und der Name „Campus Fagen“ müssen im Logo enthalten sein. Der Rest wurde uns Schülern überlassen. Ich wollte mein Logo schlicht und einfach gestalten. Das Hexagon ist in 2 Teile gespalten. Je ein Teil steht für eine der beiden Schulen. Durch den Namen „Campus Fagen“ wird das Hexagon wieder verbunden – dies symbolisiert die mittlerweile seit 10 Jahren bestehende Einheit des Realgymnasiums und der Fachoberschule für Bauwesen. Bei der Farbe ließ ich mich von jener des Hauptgebäudes A, dem Realgymnasium, inspirieren, deshalb wählte ich rot.Covi: Bereits im vergangenen Jahr kam mir zu Ohren, dass die beiden Schulen in Zukunft unter einem neuen Namen auftreten wollen – dazu benötigt es natürlich ebenso ein neues Logo. Im Kunstunterricht wurden wir Schüler auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht. Alle entwarfen ihre Idee, die Abgabe – und somit die Teilnahme am Wettbewerb – war allerdings freiwillig.Covi: Ich denke, dem Komitee hat das Konzept meines Designs gefallen und es hat ihren Vorstellungen entsprochen. Dass ich den Wettbewerb gewonnen habe, wurde mir bereits Ende letzten Schuljahres mitgeteilt. Es kam wirklich sehr überraschend, da ich niemals mit dem Sieg gerechnet hätte. Umso mehr freue ich mich jetzt darüber.