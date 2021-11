Wie kann Südtirol den Lockdown vermeiden? Das sagt die Expertin

Österreich sperrt zu – schon wieder. Ein Schicksal, das bei einem weiteren Anstieg der Corona-Zahlen auch andernorts drohen dürfte. Auch in Südtirol? Die österreichische Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack hat sich u.a. auf Gesundheitspolitik spezialisiert und ist Teil des Beraterstabs der Bundesregierung. Sie erklärt, was in Österreich schief lief – und wie sich Südtirol noch retten könnte. + Von David Hofer