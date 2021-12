Wie können wir heuer Weihnachten feiern?

Erstmals seit mehreren Wochen ist die 7-Tages-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Südtirol am Sonntag wieder gesunken. Mit 475 lag sie so niedrig wie lange nicht mehr. Dies sei zwar eine gute Nachricht, laut Dr. Patrick Franzoni aber noch kein Grund zur Entwarnung.„So lange die pandemische Lage besteht, haben wir natürlich immer Sorge, wie es weitergehen wird. Es ist zwar eine positive Nachricht, dass die Zahlen leicht zurückgegangen sind, aber mit Blick auf die Feiertage ist weiterhin große Vorsicht geboten. Weihnachtszeit bedeutet Familienzeit in der viele Menschen zusammen kommen, das birgt natürlich ein hohes Infektionsrisiko“, erklärt Dr. Franzoni.„Während wir im öffentlichen Raum die 3G-Regeln bzw. 2G-Regeln haben, gelten diese im privaten Bereich nicht. Deswegen empfehle ich selbst für Geimpfte, bei Zusammenkünften die Maske aufzubehalten, Abstand einzuhalten und Räumlichkeiten immer wieder gründlich zu lüften. Noch größere Sicherheit bietet ein zusätzlicher Nasenflügeltest, der auch für Geimpfte absolut zu empfehlen ist“, so Dr. Franzoni. Ähnliche Töne schlug am Dienstag auch Landeshauptmann Arno Kompatscher auf der Pressekonferenz in Anschluss an die Sitzung der Landesregierung an : „Vor allem über die Weihnachtsfeiertage besteht eine erhöhte Gefahr, dass sich die Infektionslage wieder verschärft. Es ist daher ratsam, dass man sich testen lässt, bevor man Familienbesuche macht.“Derweil wird in Italien darüber diskutiert, ob die Coronaregeln bereits vor Weihnachten noch einmal verschärft werden sollen. Das italienische Gesundheitsministerium fordert am Montag die Regionen auf, ihre Maßnahmen zu verstärken, „da sich das Land in einer akuten epidemischen Phase befinde.“ Die Vereinigung der Anästhesie-Ärzte forderte gar einen Lockdown für Ungeimpfte.„Wir warten nun auf den 23. Dezember und das neue Dekret der italienischen Regierung. Dann wissen wir, welche Regeln an Weihnachten und Neujahr gelten und werden sie auch in Südtirol übernehmen“, so Franzoni abschließend.

