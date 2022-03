Wie lange haben wir noch Maske, Green Pass und Quarantäne? Das plant Rom Wie lange haben wir noch Maske, Green Pass und Quarantäne? Das plant Rom

Auch wenn die Infektionszahlen in Südtirol, Italien und vielen Ländern wieder ansteigen: Die Regierung in Rom will ihr Versprechen halten und am 31. März den Corona-Ausnahmezustand beenden. Danach sollen die Regeln Schritt für Schritt fallen. Hier sind die Details zum römischen Fahrplan für den Weg aus der Pandemie!