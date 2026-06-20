<BR \/><b>Viele Paare sehnen sich im Urlaub nach Erholung und neuer Nähe. Gleichzeitig kommt es gerade in den ersten Urlaubstagen häufig zu Konflikten. Warum?<BR \/><\/b>Toni Fiung: Viele Paare kommen erschöpft aus einem dichten Arbeits- und Familienalltag. Sie hoffen, dass mit dem Beginn der Ferien plötzlich alles leicht wird. Doch ungelöste Spannungen reisen mit. Der Urlaub macht sichtbar, was im Alltag oft zugedeckt bleibt. Das muss kein Problem sein. Es kann sogar eine Chance sein, sich wieder neu zu begegnen.<BR \/><BR \/><b>Wie gelingt es Paaren, vom Funktionsmodus wieder ins Paarsein zu finden?<BR \/><\/b>Fiung: Eltern verbringen einen großen Teil ihres Alltags damit, Aufgaben zu organisieren und Verantwortung zu tragen. Im Urlaub geht es darum, sich wieder daran zu erinnern, dass man nicht nur Eltern, sondern auch Liebende ist. Dafür braucht es oft nicht viel. Ein gemeinsamer Spaziergang, ein Gespräch bei einem Glas Wein oder ein stiller Moment zu zweit kann schon guttun. <BR \/><BR \/><b>Im Urlaub treten oft unterschiedliche Bedürfnisse zutage. Wie geht man damit um?<BR \/><\/b>Fiung: Das gehört zu jeder lebendigen Beziehung. Liebe bewegt sich immer zwischen Nähe und Eigenständigkeit. Konflikte können entstehen, weil Unterschiede als Bedrohung erlebt werden. Dabei sind sie zunächst einmal Ausdruck zweier eigenständiger Persönlichkeiten. Wenn der Partner ein Buch lesen oder allein spazieren gehen möchte, bedeutet das nicht automatisch Ablehnung. Eine reife Partnerschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie sowohl Verbundenheit als auch Freiheit zulässt.<BR \/><BR \/><b>Welche Rolle spielt das Smartphone dabei?<BR \/><\/b>Fiung: Aufmerksamkeit ist eine Form von Liebe. Wenn man ständig auf Bildschirme schaut, verliert man den Kontakt zum Augenblick und oft auch zueinander. Gerade im Urlaub lohnt es sich, sich Paar-Inseln zu schaffen. Zeiten, in denen man wirklich präsent ist. Viele Paare unterschätzen, wie sehr schon kleine Momente ungeteilter Aufmerksamkeit das Gefühl von Nähe und Verbundenheit stärken.<BR \/><BR \/><b>Welchen Impuls möchten Sie Paaren für die Ferien mitgeben?<BR \/><\/b>Fiung: Weniger auf das zu schauen, was noch fehlt, und mehr auf das, was da ist. Bewusst wahrnehmen, was man am anderen schätzt und es benennen. Vielleicht können sich Paare am Abend erzählen, was ihnen am Tag gefallen hat oder wofür sie dankbar sind. Liebe wächst dort, wo Menschen sich gesehen fühlen. Der Urlaub muss nicht perfekt sein. Aber er kann eine gute Gelegenheit sein, sich wieder daran zu erinnern, warum man einmal gemeinsam aufgebrochen ist.