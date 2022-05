Wie rabiate Jugendliche Badegäste im Meraner Lido terrorisierten Wie rabiate Jugendliche Badegäste im Meraner Lido terrorisierten

Die Probleme mit Jugendlichen in Meran reißen nicht ab. Schlägereien, Überfälle, Diebstähle, die Spritztour eines 14-Jährigen mit dem Geländewagen des Vaters: Inzwischen scheint es, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Eine große Gruppe von rabiaten Jugendlichen machte nun auch das Lido in Meran unsicher. + von Lisa Ehrenstrasser