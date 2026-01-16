Dutzende Menschen kamen, um Abschied von Roland Riz zu nehmen – und um Danke zu sagen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262070_image" \/><\/div>\r\nSo auch Josef Pichler aus Perdonig. Als sein ehemaliger Nachbar kannte er Roland Riz persönlich. Für ihn war er nicht nur eine prägende politische Persönlichkeit, sondern vor allem ein Mensch, auf den man sich immer verlassen konnte. „Er war stets zur Stelle, wenn man ihn gebraucht hat. Jedes Problem ließ sich mit ihm besprechen und lösen“, erinnert sich Pichler.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262073_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Monika Stampfer stammt gebürtig aus Frangart und kannte Riz schon seit ihrer Kindheit. Sie war oft bei ihm zu Besuch und behält nicht nur sein politisches Wirken in guter Erinnerung, sondern auch seine aufrichtige, korrekte Art. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262076_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Verena Niederkofler aus Frangart sieht in Roland Riz einen Menschen, dessen Wirken weit über seine Zeit hinausreicht. „Er hat viel für uns alle und auch für die zukünftigen Generationen getan. Er war einer der größten Politiker unserer Zeit“, sagt sie. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262079_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch der ehemalige stellvertretende Landeshauptmann und Landesrat Michele Di Puppo aus Bozen schätzte Riz nicht nur als Politiker, sondern auch auf menschlicher Ebene. „Seine bemerkenswerteste Eigenschaft war die Behutsamkeit, mit der er politische Anliegen behandelte. Er vermittelte stets das Gefühl, dass sie mit Respekt anzugehen sind“, sagt Di Puppo. Er würdigte Riz für seinen nachhaltigen Beitrag zum Frieden im Land.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1262082_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der ehemalige Landtagsabgeordnete und Anwalt <b>Alberto Pasquali<\/b> aus Bozen pflegte sowohl persönlichen als auch beruflichen Kontakt mit Roland Riz. „Es gab eine Zeit, in der wir Seite an Seite für gemeinsame Anliegen eingetreten sind. Unser Verhältnis war stets von gegenseitigem Respekt geprägt, selbst dann, wenn wir unterschiedliche Ansichten vertraten“, erzählt Pasquali. <h3>\r\nKondolenzen<\/h3>Wer Roland Riz auch in schriftlicher Form die letzte Ehre erweisen möchte, kann sich heute noch bis 14 Uhr in ein Kondolenzbuch des Landes Südtirol eintragen. Das Kondolenzbuch für Roland Riz liegt in Absprache mit der Familie des Verstorbenen im Spiegelsaal im Landhaus 1 in Bozen auf. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/trauer.bz\/traueranzeige\/roland-riz-13-01-2026-c467d51b-0b4e-40c4-bd7f-d5a7eb3ea02a" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf trauer.bz können Sie eine digitale Kerze für Roland Riz anzünden.<\/a>