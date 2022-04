Selbstloser Einsatz: Christian Romen aus Eppan rettet tierische Kriegswaisen Selbstloser Einsatz: Christian Romen aus Eppan rettet tierische Kriegswaisen

Tagelang winseln die Hunde und Katzen und halten Ausschau nach ihren Besitzern. In den Wirren des Krieges und auf der Flucht mussten viele Tierbesitzer ihre Vierbeiner an der Grenze zurücklassen. Organisationen aus ganz Europa suchen neue Familien für diese Tiere – so auch der Eppaner Hundetrainer Christian Romen. + von Ulrike Huber