Wie viele Südtiroler haben sich insgesamt gegen Corona impfen lassen? Die Zahlen

In Italien haben aktuell 86,7 Prozent der Bürger zumindest 2 Impfdosen erhalten, 11,8 Prozent sind ungeimpft. Südtirol liegt deutlich dahinter: 82,5 Prozent der Bürger haben zumindest 2 Impfdosen erhalten, während 15,8 Prozent der Südtiroler ungeimpft sind, wie die Tageszeitung „IlSole24Ore“ berichtet.Südtirol ist damit also weiterhin Schlusslicht bei den Corona-Impfungen in Italien. Was die Booster-Impfung anbelangt, so befindet sich Südtirol auf dem drittletzten Platz in der Rangliste der Regionen und autonomen Provinzen.Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab 5 Jahren – also jene Bürger, die nicht nur 2 Impfdosen, sondern auch die 3. Und evt. auch die 4. Dosis erhalten haben - beträgt 78,82 Prozent Prozent.Derzeit läuft gerade die Impfkampagne für die über 60-Jährigen und für die Risikogruppen: Diese sollen die 4. Impfung machen, um gegen schwere Omikron-Verläufe gewappnet zu sein. Aber wie sich zeigt, folgen auch diesem Aufruf nun wenige Südtiroler, wie die aktuellen Impfzahlen zeigen:Insgesamt sind in der vergangenen Woche 1471 Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht worden. Davon waren 19 Erstdosen, 17 Zweitdosen, 186 Drittdosen und 1246 Viertdosen.Allen Personen über 60 Jahren wird die Viertimpfung empfohlen, sofern die Impfung oder auch letzte Corona-Infektion länger als 120 Tage her ist, heißt es vom Santitätsbetrieb. Auch vulnerable und Patienten ab 12 Jahren, sogenannte „ultrafragile“ Personen, können sich einen Termin vormerken.In Südtirol sind bis jetzt 1520 an Corona gestorben.