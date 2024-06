In Bozen ist es in der Nacht auf Freitag zu einer folgenschweren Explosion in einem Unternehmen in der Industriezone gekommen: 6 Menschen wurden schwer verletzt, 4 davon schweben in Lebensgefahr. Während die genauen Hintergründe des Unfalls derzeit noch nicht bekannt sind, erreichten die Redaktion zahlreiche Stellungnahmen und Solidaritätsbekundungen. „Es ist nicht länger akzeptabel, das Leben für die Arbeit zu riskieren“, betont die Gewerkschaft CGIL/AGB in einer Aussendung.