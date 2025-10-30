„Fußfesseln müssen funktionieren. Wenn sie das nicht tun, werden sie zur Falle für die Opfer“, warnt die Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger. Die Tragödie von Castelnuovo hätte womöglich verhindert werden können, wenn jemand bemerkt hätte, dass der Mann die Fußfessel schon vor längerer Zeit entfernt hatte, so Unterberger. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231986_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sie weist in ihrer Aussendung auch auf technische Schwächen hin sowie auf Verzögerungen bei der Lieferung – „gerade in den kritischsten Phasen, in denen Frauen besonders dringend Schutz brauchen“. Die Fußfessel könnte ein sehr wirksames Instrument sein, vorausgesetzt, sie funktioniert zuverlässig und steht den Staatsanwaltschaften jederzeit zur Verfügung. „Dringend notwendig sind daher verlässlichere und besser integrierte Technologien“, fordert Unterberger. <BR \/><BR \/>Auch Landesgerichtspräsidentin Francesca Bortolotti betont, dass Fußfesseln „eine sehr nützliche Vorbeuge- und Schutzmaßnahme“ sind. Technische Fehler habe es bei den in Südtirol eingesetzten Geräten bislang nicht gegeben. „Bei uns sind die Probleme eher distanzgebunden, z. B. wenn Tatverdächtiger und Opfer nahe beieinander wohnen oder arbeiten und die Fessel andauernd Alarm gibt“, so Bortolotti. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231989_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Was sie aber sehr wohl bestätigen kann, sind Verzögerungen bei der Lieferung. Die Verfügung des U-Richters, dass ein Verdächtiger eine Fußfessel tragen muss, geht an die Gerichtspolizei. Diese beantragt die Fessel sofort bei der Telefongesellschaft. <BR \/><BR \/>Das Problem: „In den ersten zwei Wochen des Monats ist die Fußfessel bereits innerhalb weniger Tage da. Wird der Antrag in der zweiten Monatshälfte oder zu Monatsende gestellt, vermeldet die Telefongesellschaft aber immer wieder Engpässe, geliefert werden können die Geräte oft dann erst Anfang des Folgemonats“, weiß Bortolotti. So kann es auch bis zu 14 Tage dauern, bis die Polizei bzw. die Carabinieri den Verdächtigen vorladen und ihn mit der Fußfessel ausstatten.