Wieder 3-stellig: Österreich meldet 124 Neuinfektionen in 24 Stunden

Bis Samstag (Stand 9.30 Uhr) sind 712 Menschen an den Folgen von SARS-CoV-2 gestorben, 18.124 sind wieder genesen. Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle lag demnach bei 1502. 101 Personen mussten mit Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden, 16 dieser Patienten befanden sich auf Intensivstationen.Die meisten Neuinfektionen registrierte laut Innenministerium Oberösterreich mit 44, gefolgt von Wien mit 42. In Niederösterreich kamen 16 neue Fälle hinzu, in der Steiermark 8, in Salzburg 7, in Tirol 5 und in Vorarlberg 3. In Kärnten wurde kein neuer Fall entdeckt. Burgenland verzeichnete wegen einer Datenbereinigung einen Covid-19-Fall weniger als tags zuvor.

apa