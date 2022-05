Wieder ein Intensivpatient – Ein Todesfall – 189 Neuinfizierte

Untersuchte Abstriche gestern (24.05.): 489Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 23Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 217.419Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 885.371Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 320.165 (+113)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.914.047Durchgeführte Antigentests gestern: 1412Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 166Anzahl der positiv Getesteten vom 24.05. nach Altersgruppen:0-9 Jahre: 10 Personen = 5 Prozent10-19: 20 = 11%20-29: 25 = 13%30-39: 26 = 14%40-49: 24 = 13%50-59: 37 = 20%60-69: 22 = 12%70-79: 13 = 7%80-89: 8 = 4%90-99: 4= 2%Gesamt: 189= 100%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 36Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 12 (Stand 23.05.)Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 1Anzahl der auf Subintensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 0Verstorbene: 1476 Personen (+1; 1F, over 100)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 2054Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 325.010Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 327.064Geheilte Personen insgesamt: 213.890 (+416)