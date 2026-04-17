Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. Das Mädchen ist das fünfte Opfer von Drogenmissbrauch innerhalb weniger Wochen in der Tiroler Landeshauptstadt, erinnert die Tiroler Tageszeitung. <BR \/><BR \/>Ende Februar starb eine 16-Jährige, am 4. März eine 24-Jährige und am 8. März eine 28-Jährige, vier Tage später eine 13-Jährige und jetzt die 14-Jährige. Die drei Mädchen kannten sich und verkehrten in denselben Drogenkreisen im Umfeld des Hauptbahnhofs, erklärt Experte Klaus Kapelari, der weitere Opfer befürchtet. <BR \/><BR \/>Er schätzt, dass in Tirol 180 Minderjährige harte Drogen konsumieren. Die Polizei ermittelt auch wegen möglicher sexueller Ausbeutung der Mädchen beim Versuch, Drogen zu kaufen.