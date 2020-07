Wieder ein tödlicher Badeunfall im Trentino: Mann ertrinkt im Levicosee

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die beiden Seen liegen in unmittelbarer Nähe zueinander. Von seinem großen Bruder, dem Caldonazzosee, trennt den Levicosee lediglich ein langer, niedriger Hügelrücken, der Colle di Tenna.Zu dem Unfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr. Ein 66-jähriger Mann – er soll aus dem Veneto stammen – geriet beim Schwimmen in Schwierigkeiten und ertrank.Die Einsatzkräfte und das Team des Rettungshubschraubers konnten nichts mehr für den Mann tun. Erst am Sonntag ereilte einen 36-jährigen Mann dasselbe tragische Schicksal. Nachdem er nach einem Sprung in den Caldonazzosee nicht mehr aufgetaucht war, konnte er erst etwa 13 Minuten aus dem Wasser gezogen werden. Er starb wenig später im Krankenhaus.Wie man Badeunfälle vermeidet, erklärt Laura Letrari gegenüber STOL in folgendem Video.

