Wieder Einbahnregelung bei Percha

Wie der stellvertretende Amtsdirektor im Landesstraßendienst Ost, Klaus Kaneider, am Donnerstag gegenüber dem Tagblatt „Dolomiten“ betonte, werde der Verkehr ab dem heutigen Freitag zu Stoßzeiten händisch geregelt, um möglichst wenig Staus zu verursachen.Die neue Baustelle ist nicht auf eine neue Rutschung im Untergrund oder am Bankett der Straße zurückzuführen, sondern eine Fortsetzung der notwendigen Sanierungsarbeiten nach den Rutschungen im Herbst.Damals war es bekanntlich zwischen Bruneck und Percha, in Percha und vor allem zwischen Percha und der Nasner Länge zu Hangrutschungen gekommen, die auch Teile der Straße in Mitleidenschaft gezogen hatten.

