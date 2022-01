Wieder fast 3000 Neuinfektionen – Inzidenz weiter auf Rekordhoch

In 24 Stunden wurden in Südtirol 2889 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 348 mittels PCR-Abstrich und 2541 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Freitag mitteilt. 17 Personen befinden sich auf der Intensivstation. Es gibt ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Die Wocheninzidenz steigt von 3468 auf 3546.