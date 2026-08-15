Allerdings sind den Angaben online zufolge einige wenige Flüge in Catania wieder angekommen und abgeflogen - aus Charleroi in Belgien oder dem rumänischen Bukarest. Auch beim Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 waren die Flüge zu sehen.<BR \/><BR \/>Noch am Vortag hatte der Betreiber eine Aussetzung des Flugbetriebs bis 15.00 Uhr angekündigt. Am Vormittag wurde die Warnstufe von Rot auf Orange herabgestuft. In dem jüngsten Bericht zur vulkanischen Aktivität des Ätna vom Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) hieß es, es halte ein schwacher Ascheausstoß an, der auf den Gipfelbereich beschränkt sei.<h3>\r\n36 Prozent der Flüge gestrichen<\/h3>Seit Beginn des Ausbruchs vor mehr als einer Woche wurden Hunderte Flüge gestrichen, verspätet oder umgeleitet. Nach Angaben des Flughafenbetreibers wurden zwischen dem 6. und 12. August rund 36 Prozent der für Catania geplanten Flüge gestrichen. Die Betreibergesellschaft SAC bezeichnete die Auswirkungen auf die Flughafeninfrastruktur als die schwersten der vergangenen 20 Jahre.<BR \/><BR \/>Nach den Worten des Vulkanologen Mario Mattia vom INGV war der Ausbruch wegen der lange anhaltenden Ascheemission so ungünstig für den Flugverkehr. Erschwerend hinzugekommen seien konstante Winde von Norden nach Süden, die die Asche direkt über Catania und den Flughafen trieben.