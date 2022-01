Wieder in den Klassen – trotz Rekord-Infektionszahlen

In Italien war noch wenige Tage vor Ferienende hitzig darüber diskutiert worden, ob die Schulen überhaupt am 10. Jänner würden öffnen können. Die Regierung in Rom entschied: Sie konnten. Flächendeckende Tests an den Schulen, wie von Bildungslandesrat Philipp Achammer gewünscht, gab es dann am gestrigen Montag zwar nicht – dafür konnten sich alle Kinder in Südtirol noch am Sonntag einen kostenlosen Nasenflügeltest in den Apotheken holen und auch das freiwillige Screening wird fortgesetzt.Nur wenige Infektionsfälle wurden am Montag aus den Südtiroler Schulen bekannt. Dafür explodieren nun die Zahlen in deren Umfeld: Mit 3039 hat der Dienstag einen neuen Allzeit-Rekord an Neuinfektionen gebracht. Bisher war dieser bei 2229 gelegen und erst am vergangenen Samstag aufgestellt worden. In den vergangenen 7 Tagen wurden in Südtirol jedenfalls 7 Mal die höchsten Fallzahlen seit Pandemiebeginn festgestellt.Mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen versuchen die Verantwortlichen, den Regelbetrieb an den Schulen weiter zu gewährleisten: Diese Linie gibt auch Rom vor, wie Ministerpräsident Mario Draghi am Montag bei einer Pressekonferenz unterstrich. Für die Schulen in Südtirol ist die Situation derweil nicht einfacher geworden: Wie berichtet, müssen 234 Mitarbeiter suspendiert werden, weil sie nicht geimpft sind.

kn