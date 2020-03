Wieder ist Schnee im Anmarsch

Der März ist wohl der bessere Wintermonat, der nächste Schnee ist im Anmarsch. Ein paar Schneeflocken fallen schon jetzt, etwas häufiger schneit es dann in der Nacht und zwar bis in viele Täler. Auf den Bergen kommen meist 10 bis 20 cm Schnee zusammen. (Bild: @ZAMG_AT @bergfex) pic.twitter.com/3eFbUOo14w — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 5, 2020

„Der März scheint wirklich der bessere Wintermonat zu sein“, sagt Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Denn nach der weißen Überraschung vor wenigen Tagen ist schon der nächste Schnee im Anmarsch.„Ein paar Schneeflocken fallen schon jetzt, etwas häufiger schneit es dann in der Nacht und zwar vielerorts bis in die Täler“, so Peterlin.Auf den Bergen kommen sogar 10 bis 20 Zentimeter Schnee zusammen.„Am morgigen Freitag kehrt dann wieder zeitweise die Sonne zurück, nach einem recht freundlichen Wochenende kündigen sich auch für den Beginn der nächsten Woche Niederschläge an“, schließt der Landesmeteorologe.

liz