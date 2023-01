Wieder mehr Besucher an Südtirols Landesmuseen

Insgesamt 702.736 Eintritte verzeichneten die Museen in Besitz der Autonomen Provinz Bozen im Jahr 2022. Die meisten Besuche zählte das Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen (253.365), gefolgt vom Touriseum bei Meran (182.950) und das Landesmuseum Bergbau mit seinen vier Standorten in Prettau, Steinhaus, Ridnaun und am Schneeberg, (62.105).Zum Vergleich zu den Vorjahren: Die Zahlen vor Corona lagen meist zwischen 800.000 und 900.000, während im Jahr 2020 nur knapp 290.000 Besuche und im zweiten Pandemiejahr 2021 ungefähr 420.000 Besuche registriert wurden.Zu den vom Betrieb Landesmuseen geführten Museen zählen weiters das Naturmuseum Südtirol in Bozen mit dem Planetarium Südtirol in Gummer, das Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde in Dietenheim mit dem Südtiroler Landesmuseum für Jagd und Fischerei – Schloss Wolfsthurn in Mareit und dem Südtiroler Weinmuseum in Kaltern, das Museum Ladin Ciastel de Tor mit dem Museum Ladin Ursus ladinicus (beide im Gadertal), Schloss Tirol mit Schloss Velthurns und der Burg Obermontani am Eingang des Martelltals, sowie die Festung Franzensfeste mit dem Museum Eccel Kreuzer in Bozen.