Wieder mehr Neuinfektionen in Italien

Die Zahl der aktiven Fälle kletterte auf 46.114, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg von 2604 auf 2658. Auf Intensivstationen lagen am Mittwoch 244 Patienten, 5 mehr als am Vortag. 43.212 Menschen befanden sich in Quarantäne.Die italienische Regierung plant strengere Kontrollen am italo-französischen Grenzübergang von Ventimiglia. „Es ist einfacher, mit Ankünften per Flugzeug umzugehen. Schwieriger ist es, Reisende per Bahn oder Auto zu kontrollieren“, erklärte Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri.Die Situation in Europa dürfe nicht unterschätzt werden. Italien gehe es heute besser als anderen Ländern, aber es sei große Vorsicht geboten, sagte Sileri.Zudem will die Regierung in Rom die Zahl der pro Tag genommenen Abstriche erhöhen. „Derzeit werden täglich 100.000 Abstriche genommen, wir wollen diese Zahl erhöhen. Tests sind strategisch, um in den nächsten Monaten mit der Epidemie umzugehen“, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza.

apa