Wieder Schüsse in US-Militärbasis: Schütze und 3 Opfer tot

Zum 2. Mal in einer Woche ist es auf einem Militärstützpunkt in den USA zu tödlichen Schüssen gekommen. Die US Navy und die Polizei teilten am Freitag mit, auf dem Militärstützpunkt Pensacola in Florida habe ein Schütze in der Früh Schüsse abgegeben. Der Täter sei tot, außerdem gebe es mindestens 3 weitere Todesopfer. Außerdem wurden Verletzte im Spital behandelt, darunter 2 Polizisten.