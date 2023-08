Wieder schwitzen in Bozner OP-Sälen: Eingriffe verschoben

Das Gerät, das im Juli zur Unterstützung der bestehenden Klimaanlage installiert worden war, sei einfach zu schwach, um die in der Vorwoche hohen Außentemperaturen und Luftfeuchtigkeit zu schultern, bestätigt Irene Pechlaner, Direktorin des Gesundheitsbezirkes Bozen.Erneut konnten deshalb vergangene Woche in der neuen Klinik in Bozen am späten Nachmittag operative Eingriffe nicht mehr durchgeführt werden. Sie hoffe, dass mit dem Temperatursturz der Spuk nun endlich zu Ende sei, so Pechlaner.Eine rasche definitive Lösung des Problems werde es laut Ingenieur Domenico Cramarossa erst im Jahr 2025 geben. Bis dahin soll nämlich der technische Park fertiggestellt sein, der die gesamte Krankenhausinfrastruktur in Moritzing versorgt.Zur Überbrückung des kommenden Sommers wird im Winter eine neue, stärkere Klimaanlage eingebaut, die dann in den OP-Sälen auch bei Hitzewellen für die richtige Temperatur und Luftfeuchtigkeit sorgen soll, so der Ingenieur.