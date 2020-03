Wieder Südtirol-Touristen mit Corona infiziert, diesmal Isländer

Isländische Medien berichten, dass mindestens 5 Personen aus dieser Reisegruppe bei ihrer Rückkehr nach Island mit dem Coronavirus infiziert waren.Apropos Island: Wie ORF Tirol am Freitag berichtet, wurden auch 14 Islander positiv auf den Coronavirus getestet, die in Ischgl in Nordtirol auf Urlaub waren. Allerdings könnten sie sich auch beim Rückflug von München nach Island angesteckt haben, da ein Fluggast an Bord war, der nach einem Italienurlaub an Corona erkrankt war.Bisher war bereits bei rund 3 Dutzend Touristen aus Deutschland nach einem Südtirolurlaub der Coronavirus diagnostiziert worden – es ist aber nicht geklärt, wo sich die Urlauber angesteckt haben.

stol