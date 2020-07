Wieder tödlicher Bergunfall: Person in Sarntaler Alpen 150 Meter abgestürzt

Eine Person war von der Jakobsspitze in den Sarntaler Alpen in Richtung Flaggerscharte unterwegs, als sie gegen 13.20 Uhr aus nicht bekannten Gründen etwa 150 Meter im steilen Gelände abstürzte.Der Dienst für Notfall- und Rettungsmedizin entsandte umgehend die Bergrettung sowie den Notarzthubschrauber Pelikan 2, jedoch vergeblich: Die Person erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.Der Leichnam wurde mit der Seilwinde geborgen und zu Tal geflogen.Ebenfalls im Einsatz stand die Notfallseelsorge, die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen. Schon am Donnerstag hat sich in den Südtiroler Bergen ein tödlicher Unfall ereignet : Auf dem schmalen Weg zum Einstieg des Klettersteigs auf die Rotwandspitze hatte der 78-jährige P. Norbert Stigler, Pfarrer in Sulz im Wienerwald, Gleichgewicht verloren und war rund 70 Meter eine steile Rinne hinab gestürzt. Auch er konnte nur noch tot geborgen werden.

stol