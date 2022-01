Wieder über 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

In den vergangenen 24 Stunden wiesen laut Behörden 10.291 Menschen einen positiven Test auf. Ähnlich viele Neuinfektionen gab es nur während der vierten Welle Ende 2021, in der bis zu 15.809 Fälle gemeldet wurden. In Österreichs Spitälern geht die Zahl der Infizierten unterdessen den fünften Tag in Folge zurück. Aktuell werden dort 911 Corona-Patienten behandelt, neun weniger als am Vortag.Aufgrund der infektiösen Omikron-Variante des Corona-Virus geht auch die Sieben-Tage-Inzidenz weiter steil nach oben. Sie ist mit Sonntag österreichweit von 525,1 auf 603,5 Fälle pro 100.000 Einwohner geklettert. Die höchste Inzidenz weist Salzburg mit 1.245,9 Fällen auf, gefolgt von Tirol (1.245,9). Mit einigem Abstand folgen Wien (790,4), Vorarlberg (563,3), Oberösterreich (448,3), Niederösterreich (446,2), die Steiermark mit 334,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern, Kärnten (328,6) und schließlich das Burgenland (251,7).

apa/stol