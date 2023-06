Wieder Unwetter in Italien: Menschen evakuiert, Häuser unter Wasser

Das Hochwasser erreicht bei manchen Gebäuden den ersten Stock. - Foto: © ANSA / PER GENTILE CONCESSIONE DI 'CRON

Vor allem in der Provinz Macerata und in der Provinz Pesaro Urbino waren die Unwetter besonders heftig. 3 Stunden habe das Unwetter am Montagabend gedauert, schreibt die Ansa. Dabei wurden nicht nur Straßen, Garagen und Keller überflutet, sondern es gingen auch Muren ab und Bäume stürzten um.Besonders kritisch ist die Situation in den Fraktionen Villa Potenza und Sforzacosta bei Macerata. Einige Menschen mussten dort aus den Erdgeschossen evakuiert werden und in höheren Stockwerken untergebracht werden. Das Hochwasser erreicht bei einigen Gebäuden bereits den ersten Stock. Auch der Verkehr wurde in den betroffenen Gebieten lahmgelegt.Die Gemeinde von Macerata hat für diese Gebiete eine Warnung ausgesprochen: „Es ist verboten, in Keller oder Garagen zu gehen. Es wird empfohlen, höhere Stockwerke aufzusuchen.“ Die Warnung gelte auch für alle, die neben einem Fluss oder Kanal wohnen, so die Gemeinde.Die Feuerwehr wurde bereits zu dutzenden Einsätzen gerufen.