Wieder Unwetterwarnung in Italien – „Es ist noch nicht vorbei“

Am Donnerstag fegten Stürme mit Geschwindigkeiten von teils weit über 100 Kilometern pro Stunde über den Norden und die Mitte Italiens. 2 Menschen verloren in der beliebten Urlaubsregion Toskana ihr Leben durch umstürzende Bäume. Hier lesen Sie mehr dazu. Die Winde verwüsteten Strände; Gebäude und Autos wurden beschädigt. Hunderte Male rückten die Feuerwehren in den Regionen aus. In der Lagunen-Stadt Venedig wirbelte ein heftiges Unwetter Tische, Schirme und Stühle über den berühmten Markusplatz.„Wir haben nicht damit gerechnet, dass ein Sturm mit dieser Wucht los toben könnte“, sagte der Chef des Grancaffé Quadri dem „Corriere della Sera“. Zwischen 15 und 20 Minuten habe das Unwetter gedauert.Italien scheint mittlerweile zweigeteilt: Während der Norden und Teile der Mitte des Stiefels von Stürmen und Starkregen betroffen sind, lodern im Süden und auf den Inseln weiter zahlreiche Wald- und Buschbrände.In der Nacht zu Freitag kämpften die Feuerwehren um die sizilianische Hauptstadt Palermo gegen mehrere Flächenbrände. Winde und der dürrebedingt trockene Boden geben den Flammen Vortrieb. Hinter vielen Bränden stecken Brandstiftung oder fahrlässiges Verhalten von Menschen.Wegen der Wetterextreme vermuten viele, dass der Klimawandel dahinter stecken könnte. Experte Navarra ist da vorsichtig: „Das Thema ist heikel, weil das Klima statistisch durch die Gesamtheit des Verhaltens der Atmosphäre definiert ist. Das heißt, mit welcher Häufigkeit und Intensität Phänomene dieser Art auftreten“, erklärte er.Ein einzelnes Ereignis erkläre zwar nicht das Klima, aber seine Untersuchungen deuteten darauf hin, dass der Anstieg von Treibhausgasen diese Phänomene wahrscheinlicher mache.Südtirol blieb am Donnerstag von den Unwettern größtenteils verschont. Im Gegenteil: In Südtirol brachten die Wetterereignisse Vorteile, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin im Gespräch mit STOL verrät. Hier lesen Sie das ganze Interview.