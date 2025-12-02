Bislang (Stand Juni) wurden für Südtirol 1,46 Milliarden Euro für insgesamt 4.169 genehmigte Projekte zur Verfügung gestellt. Ungefähr die Hälfte der Mittel fließt dabei in Projekte aus dem Bereich ökologischer Wandel. <BR \/><BR \/>„Es gibt noch einige Restaufrufe, aber viel wird zu den 1,4 Milliarden Euro nicht mehr hinzukommen“, erklärt Gärber. Auch weil nach den europäischen Vorgaben Stand jetzt die PNRR-finanzierten Projekte innerhalb des kommenden halben Jahres fertig sein müssen. <BR \/><BR \/>„Der Stichtag ist der 30. Juni 2026. Den haben wir uns rot im Kalender unterstrichen. Und an diesem Datum orientieren wir uns, egal, was in Brüssel und Rom eventuell noch entschieden wird“, erklärt Gärber. Zumal ihr der Stichtag „keine wirklichen Sorgen bereitet“. Eine eigene Taskforce garantiert den stets aktuellen Überblick über den Fortgang der PNRR-Projekte. „Sie werden wöchentlich monitoriert“, erklärt Gärber. Und so ist sie zuversichtlich, dass Südtirol alles rechtzeitig abschließen kann: „Es gibt keine kritischen Punkte.“<BR \/><BR \/>Das gilt mittlerweile sogar für einen der größten Posten, die wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Zwar wer-den die Gemeinschaftshäuser in Neumarkt und Bozen „Stand heute nicht bis Ende Juni fertiggestellt werden“, heißt es aus dem Gesundheitsressort. Doch weil man mit Mals und Eppan zwei weitere Häuser ins Programm eingefügt hat, die bis zum Stichtag fertig sein sollten, dürfte sich die Rechnung trotzdem ausgehen: „Wir gehen davon aus, dass wir alle geplanten PNRR-Gelder erhalten werden, da bis zum Stichtag zehn Gemeinschaftshäuser fertiggestellt sein werden – das war die besprochene Anzahl mit Rom“, heißt es dazu aus dem Ressort.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1245435_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Weitere Beispiele für PNRR-Projekte (PNRR steht übrigens für Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza):<\/b><BR \/><BR \/><b>Stilfser Dorfaufwertung<\/b><BR \/>Unter dem Aufruf Aufwertung historischer Dörfer hat sich die Vinschger Gemeinde Stilfs ein ganzes Maßnahmenbündel gesichert. Fördergelder über den PNRR: 25 Millionen Euro. Dafür werden in Stilfs unter anderem ein Mobilitätszentrum samt Gehsteig an der Ortseinfahrt sowie Wohnraum für junge Menschen realisiert. Auch ein Festival ist Teil des Projektes. Zeitlich ist man gut unterwegs. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Nachhaltige Photovoltaik<\/b><BR \/>Für die Errichtung von „Solarparks in der Landwirtschaft“ macht Rom über den Wiederaufbaufonds PNRR für Südtirol insgesamt 61,5 Mio. Euro locker. Damit werden über 700 eingegangene Anträge landwirtschaftlicher Betriebe für die Installation von Photovoltaikanlagen auf Gebäudedächern gefördert. Diese Nachhaltigkeitsprojekte fallen in die sogenannte Mission 2: „Grüne Revolution und ökologischer Wandel“. <BR \/><BR \/><b>Netzinfrastruktur<\/b><BR \/>Für die Verbesserung der Netzinfrastruktur gibt es insgesamt 106,2 Millionen Euro aus dem PNRR. Der größte Posten fließt in die Klimastabilität des Stromnetzes, nämlich 93 Millionen Euro: 87,4 Millionen Euro davon gehen in die Stromübertragung, die restlichen 5,5 Millionen Euro in die -verteilung. Zudem fließen weitere 13,2 Millionen Euro in die Realisierung sogenannter Smart Grids (intelligente Stromnetze). <BR \/><BR \/><b>Klimaneutral tanken<\/b><BR \/>Für den Bau von insgesamt vier besonderen Tankstellen, speziell für die Erprobung von Wasserstoff als Antrieb im Straßenverkehr, gibt es aus dem Wiederaufbaufonds PNRR 10,8 Millionen Euro. Die Tankstellen verteilen sich landesweit auf Meran, Bruneck, Sterzing und Bozen. Ebenfalls in den Bereich der nachhaltigen Mobilität gehört die Förderung der E-Mobilität. Hierfür gibt es 1,1 Mio. Euro für Ladestationen in Stadtzentren. <BR \/><BR \/><b>Schulen und Kindergärten<\/b><BR \/>45,5 Millionen Euro ruft Südtirol für Neubau, Erweiterung oder Sanierung und Umwidmung von Gebäuden ab, um damit die Zahl der verfügbaren Kita- und Kindergartenplätze zu erhöhen. Investiert wird auch in die Sicherheit der Schulgebäude: 4,8 Millionen Euro gibt es da für Anpassungen, Sanierungen und Maßnahmen für die Erdbebensicherheit. Für Mensen und Sportanlagen kommen weitere sechs Millionen hinzu.