Wien: 18-Jähriger bestellte jahrelang Waren mit fremden Identitäten

343 Mal hatte der Bursche in den Jahren 2020 und 2021 bei Versandhäusern bestellt. Als Identität nutzte er in Wien lebende Personen. Dafür legte er E-Mail-Adressen in deren Namen an, um zu wissen, wann die Lieferung ankommt. Diese fing er dann ab, die Rechnungen gingen dann an die Postadresse.Der Tatverdächtige entsorgte meist in den Stiegenhäusern die Verpackungen der Pakete. So konnten Fingerabdrücke ausgewertet und dem jungen Mann zugeordnet werden, der bereits amtsbekannt war. Bei seiner Vernehmung zeigte sich der 18-Jährige geständig. Die bestellte Kleidung und die Schuhe waren für ihn bzw. seine Freunde bestimmt.