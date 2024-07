Wien: E-Scooter-Fahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Der 20-Jährige war am Kardinal-Nagl-Platz unterwegs, als er aus unbekannten Gründen stürzte. Er knallte dabei mit dem Kopf auf den Asphalt und zog sich schwerste Verletzungen zu. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in den Schockraum eines Spitals, so die Polizei am Sonntag.