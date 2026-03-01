Die Frau gab an, dass sie von ihrem Lebensgefährten bedroht und geschlagen werde. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall am Balkon, der sich gegen 17 Uhr in einer größeren Wohnhausanlage abspielte, und riefen ebenfalls die Einsatzkräfte zu Hilfe.<BR \/><BR \/>Der Verdächtige flüchtete und wurde später von Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau in der Stromgasse vorläufig festgenommen. Gegen den 43-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Gegen ihn besteht der Verdacht der schweren Nötigung, fortgesetzter Gewaltausübung sowie der Körperverletzung.