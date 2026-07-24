Die Passagiere, vor allem Österreicher und Deutsche, dürften durch die Erschütterung gestürzt sein. Allerdings ging niemand über Bord, das Schiff schlug auch nicht leck.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte, darunter auch die Berufsrettung Wien, wurden gegen 4 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr überprüfte, ob sich keine Personen im Wasser befanden und sicherte das Schiff. Zugleich wurde sichergestellt, dass durch die Kollisionen keine Löcher entstanden waren, durch die Wasser eindringen könnte, so die ersten Informationen der Feuerwehr.