So bekamen die Ermittelnden mit, dass sich ein Mitglied der Gruppe, ein 47-jähriger Slowene, mit drei Abnehmern in einer Wohnung unweit der Eichenstraße in Meidling verabredete. Die Fahnder sahen die Chance, die Dealer auf frischer Tat zu ertappen, und nahmen kurz nach 19.15 Uhr alle vier Verdächtigen fest. Neben dem 47-jährigen mutmaßlichen Drogenkurier handelte es sich um einen 28-Jährigen aus Marokko, einen 35-jährigen Slowenen und einen 25-jährigen syrischen Staatsbürger. Bei dem Treffen sollten 2,103 Kilogramm Marihuana und 1,183 Kilo Kokain übergeben werden.<BR \/><BR \/>Zufälligerweise bemerkten die Beamten auch, dass die drei den Kurier eigentlich betrügen wollten. Sie übergaben ihm ein Paket, in dem die Kaufsumme hätte sein sollen, das sie in Wahrheit aber mit Plastiksäckchen statt Bargeld gefüllt hatten. Der 28-Jährige sprang nach der Übergabe mit den Drogen aus einem Fenster der Wohnung, aber buchstäblich Beamten des EKO Cobra\/Direktion Spezialeinheiten in die Arme. Für ihn klickten, ebenso wie für die drei anderen, die Handschellen, das Suchtgift sowie 3800 Euro Bargeld wurden sichergestellt.<BR \/><BR \/>Knapp eine Stunde später öffnete das EKO Cobra die Wohnung des mutmaßlichen Drahtziehers, eines 36-jährigen marokkanischen Staatsbürgers, im Leopoldstädter Stuwerviertel gewaltsam. Die Beamten stellten 442 Gramm Kokain und 1150 Euro in bar sicher. Der Mann und eine 18-jährige Frau, die sich ebenfalls in dem Appartement aufhielt, wurden festgenommen. Die Rolle der 18-Jährigen war am Freitag noch unklar, vermutlich handelte es sich um eine Abnehmerin. Ihr gelang es vor der Festnahme noch, einen Teil des Kokains auf der Toilette wegzuspülen. Alle Verdächtigen befanden sich am Freitag in Polizeigewahrsam, weitere Erhebungen seien im Gange.