Wien: Somalier ersticht Ex-Frau und Freundin

Die Opfer, die ebenfalls somalische Staatsbürgerinnen waren, wurden laut Zeitungsberichten erstochen. Die Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt.Laut Ermittlerkreisen soll bei dem 28-Jährigen eine massive Alkoholisierung (2,2 Promille) vorliegen. Der Verdächtige dürfte so beeinträchtigt sein, dass eine Einvernahme zunächst nicht möglich war. Entsprechend wenig Informationen konnte die Polizei an die Medien weitergeben.Laut Nachbarn soll es sich bei einem der Opfer um die Ex-Frau des Somaliers handeln, mit dem er eine vierjährige Tochter haben soll. Diese war aber während der Tat nicht zu Hause, sondern im Kindergarten. Das Mädchen wurde in die Obhut des Jugendamts übergeben. Die zweite Getötete soll die neue Freundin des mutmaßlichen Täters gewesen sein, die öfters zum Essen und Beten in der Wohnung in Favoriten war, berichteten Nachbarn.Der Somalier, für den die Unschuldsvermutung gilt, war laut Ermittlerkreisen asylberechtigt. Gegen ihn gab es bereits 2 Anzeigen, eine davon wegen eines Sexualdelikts. In beiden Fällen wurde ein Asylaberkennungsverfahren eingeleitet, das aber jeweils eingestellt wurde, als auch die Verfahren wegen der Anzeigen eingestellt wurden. Beim Täter soll eine Psychose vorliegen, hieß es aus Ermittlerkreisen.

apa/stol