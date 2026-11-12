Das Opfer hatte in einer Polizeiinspektion in Favoriten Anzeige erstattet. Der 32-Jährige habe zuvor einige Tage bei ihr übernachtet, bevor er sie einsperrte, misshandelte und missbrauchte. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, woraufhin der Serbe in Floridsdorf in seinem Pkw festgenommen wurde.<BR \/><BR \/>Der Mann wies eine Alkoholisierung von rund einem Promille auf und musste seinen Führerschein abgeben. Darüber hinaus wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den bisher Unbescholtenen ausgesprochen. Eine Vernehmung des 32-Jährigen ist noch ausständig, er befindet sich noch in polizeilichem Gewahrsam.