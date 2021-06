Wiener Chirurg wegen fahrlässiger Tötung angezeigt

„Der betroffene Arzt hat im Zuge seiner Tätigkeit einige Todesfälle durch seine nicht fachgerechte Behandlung“ verschuldet“, heißt es in einer Sachverhaltsdarstellung an die Wiener Staatsanwaltschaft.In der Anzeige steht der Verdacht der fahrlässigen Tötung im Raum. Bei mehreren Opfern droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren.Bei den Betroffenen handelt es sich um Tumorpatienten. Ein ehemaliger Kollege des Arztes wandte sich an die Kanzlei Rast & Musliu. Susanne Kurtev, die im Bereich Arzthaftung spezialisierte Juristin, hat im Auftrag ihres Mandanten am 26. Mai die Sachverhaltsdarstellung eingebracht.Der fragwürdige Tod von 5 Patienten mit Krebserkrankungen seit dem Jahr 2017 muss nun untersucht werden. Laut Kurtev gibt es auch einen 6. Fall, wo es zu medizinischen Auffälligkeiten gekommen sei. Der Betroffene ist „dem Tode geweiht“, so die Anwältin weiter.Die Juristin geht davon aus, dass es weitere Opfer geben könnte. Betroffene können sich an die Kanzlei wenden.

apa