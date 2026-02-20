<h3>\r\nAnklage: Motiv der Proteste sei „außer Acht zu lassen“ <\/h3>\r\nBereits zu Beginn der Verhandlung wurden die entscheidenden Fragen des Verfahrens deutlich. Das Versammlungsrecht decke „keine Eingriffe in das Eigentum Dritter“, betonte die Staatsanwältin. Aus ihrer Sicht sei das Motiv der Proteste für die rechtliche Beurteilung „außer Acht zu lassen“, wie die Anklagevertreterin erklärte. Die Verteidiger sahen das am Vormittag erwartungsgemäß anders. Rechtsanwalt Clemens Lahner verwies auf „achtenswerte Beweggründe“ für die Taten als Milderungsgründe. „Der Versuch, den Planeten für uns und unsere Kinder in einem lebenswerten Zustand zu erhalten, ist sehr wohl ein achtenswerter Beweggrund“, entgegnete Lahner.<BR \/><h3>\r\nVerteidigung: „Angeklagte handelten aus Verzweiflung“ <\/h3>\r\nVerteidiger Paul Kessler, der fünf der früheren Aktivistinnen und Aktivisten vertritt, betonte: „Die Angeklagten haben nicht aus Eigennutz gehandelt, sondern aus Verzweiflung.“ Während Kesslers Mandanten sich am Vormittag schuldig bekannten, bat Ralf Niederhammer um einen Freispruch für seinen Mandanten, einen 67-jährigen Pensionisten. Der Österreicher hatte am 25. Oktober 2023 während eines Farbprotests beim Landhaus St. Pölten Uranin, einen grünen und vollständig abbaubaren Farbstoff, in das Becken des Landhausschiffes eingebracht.<BR \/><h3>\r\nAngeklagte: „Ich sprühe keine Leute an“ <\/h3>\r\nEine frühere Rädelsführerin musste sich verantworten, im April 2023 das Bundeskanzleramt mit Farbe aus einem Feuerlöscher besprüht zu haben. Zwei Polizeibeamte entrissen ihr danach den Löscher und seien ebenfalls mit Farbe besprüht worden. „Ich sprühe keine Leute an“, entgegnete sie der Richterin. Die an der damaligen Amtshandlung beteiligte Beamtin gab im Zeugenstand an, die Angeklagte habe „bewusst auf sie gezielt“. Ihr Kollege war sich dazu jedoch unsicher. Die Uniformen seien jedenfalls in der Waschmaschine zu reinigen gewesen. Im weiteren Verlauf der Verhandlung wurde der Richterin von Seiten der Verteidigung ein Video der Amtshandlung präsentiert, das die 34-Jährige jedoch entlastet.<BR \/><BR \/>Die Angeklagte gab an, dass sie mit der Aktion die Gesellschaft wachrütteln wollte. Allerdings habe sie heute keinerlei Hoffnung mehr. „Ich habe eingesehen, dass die Welt, so wie wir sie kennen, den Bach runter geht.“<h3>\r\nFarbprotest in St. Pölten: Verfahren für Pensionist abgeschieden – Termin im März <\/h3>\r\nIm Falle des Farbprotests beim St. Pöltener Landhaus im Oktober 2023 stand die Frage im Raum, ob die zwei Beschuldigten sich zuvor abgesprochen hatten und ob die Aktionen - das Besprühen der Glasfassade und die Färbung des Wasserbeckens - gleichzeitig stattfanden. In den Akten fanden sich dazu unterschiedliche Angaben der Polizei. Die 47-Jährige und der 67-Jährige bestritten, von den konkreten Aktionen des jeweils anderen gewusst zu haben.<BR \/><BR \/>Sein Verteidiger führte ins Treffen, dass die Sprühaktion bereits abgeschlossen gewesen sei und er daher keine bestärkende Tathandlung gesetzt habe. Weil noch weitere Zeugen im Fall des Pensionisten befragt werden müssen, wurde sein Verfahren abgeschieden. Ein neuer Termin soll im März stattfinden.<h3>\r\n47 Mitglieder der aufgelösten Bewegung angeklagt <\/h3>\r\nInsgesamt sind 47 ehemalige Mitglieder der mittlerweile aufgelösten Klimaschutzbewegung in dem auf mehrere Blöcke aufgeteilten Verfahren angeklagt. Die „Letzte Generation“ hatte bis zu ihrer Auflösung im Sommer 2024 immer wieder mit Blockaden auf Straßen, Autobahnen oder an anderen Verkehrsknotenpunkten oder Farbschüttaktionen gegen die Klimapolitik der damaligen türkis-grünen Bundesregierung protestiert.